Güney Kıbrıs’ta AKEL partisinin eski milletvekili olan, son seçimde ise ALMA partisine katılan Rum Milletvekili Irene Charalambides, Girne'de meydana gelen deniz faciası ile ilgili yaptığı paylaşımda, ''Çığlığın rengi yoktur, milliyeti yoktur'' dedi. “Charalambides şunları söyledi:

“Bir anne çocuklarını kaybettiğinde, bu insanın düşünebileceği en yürek parçalayıcı şeydir. Çığlığın rengi yoktur, milliyeti yoktur.

Bu çığlık, hissedebilen ve bu parçalanmışlıkla özdeşleşebilen her insanın, her annenin içinden geçer. Öylesine güçlü bir ağıt ki, başımızı eğmemize neden oluyor.”