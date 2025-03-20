Fileleftheros gazetesi, kumarhanelerin işletmecisi “Intergrated Casino Resorts Cyprus LTD” adlı şirketin MOKAS’a, şüpheli oyunlarla ilgili yaptığı bildirim ardından konunun polise intikal ettiğini yazdı.

Gazete, 16 vakadan biri için polis tarafından soruşturma başlatıldığını ve cezai kovuşturma açılıp açılmadığı belirtilmeksizin, yetkili makamlar tarafından soruşturulan kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Diğer vakalarla ilgili olarak ise, bazı kişilerin suç işlediğine dair makul şüpheler olduğu için Rum polisi tarafından cezai soruşturma kategorisine alındığını belirten gazete, bazılarının da polis tarafından halihazırda soruşturulan vakalar olarak takip edildiğini yazdı

Gazete, 2023 yılında yapılan ve nakit para kullanımını içeren 34 raporda Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan, Suriye, Vietnam, Çin, Gürcistan, Polonya, Kore ve Birleşik Krallık’tan kişilerin yer aldığını; 2024 yılına ait 10 raporda ise Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Suriye, Vietnam, Lübnan ve Türkiye’den kişilerin bulunduğunu kaydetti.

Haberde, MOKAS’tan gelen gizli yazışmalarda, Türkiye’den bir veya daha fazla kişiye atıfta bulunulduğu, ancak kesin sayı belirtilmediği ifade edildi.