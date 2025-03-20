BM’den Rum Yönetimine “geri itme” suçlaması BM’den Rum Yönetimine “geri itme” suçlaması

Fileleftheros gazetesi, kumarhanelerin işletmecisi “Intergrated Casino Resorts Cyprus LTD” adlı şirketin MOKAS’a, şüpheli oyunlarla ilgili yaptığı bildirim ardından konunun polise intikal ettiğini yazdı.

Gazete, 16 vakadan biri için polis tarafından soruşturma başlatıldığını ve cezai kovuşturma açılıp açılmadığı belirtilmeksizin, yetkili makamlar tarafından soruşturulan kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Diğer vakalarla ilgili olarak ise, bazı kişilerin suç işlediğine dair makul şüpheler olduğu için Rum polisi tarafından cezai soruşturma kategorisine alındığını belirten gazete, bazılarının da polis tarafından halihazırda soruşturulan vakalar olarak takip edildiğini yazdı 

Gazete, 2023 yılında yapılan ve nakit para kullanımını içeren 34 raporda Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan, Suriye, Vietnam, Çin, Gürcistan, Polonya, Kore ve Birleşik Krallıktan kişilerin yer aldığını; 2024 yılına ait 10 raporda ise Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Suriye, Vietnam, Lübnan ve Türkiyeden kişilerin bulunduğunu kaydetti.

Haberde, MOKAStan gelen gizli yazışmalarda, Türkiyeden bir veya daha fazla kişiye atıfta bulunulduğu, ancak kesin sayı belirtilmediği ifade edildi.