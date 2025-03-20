Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte ülkede gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre, en fazla yağışı metrekareye 36 kilogram ile Güzelyurt alırken, onu 33 kilogram ile Alayköy ve 26 kilogram ile Gaziveren takip etti.

Beylerbeyi, Zümrütköy ve Kalkanlı’da 20, Boğaz ve Türkeli’de 19, Bostancı, Selvili Tepe ve Yeşilırmak’ta 18, Gönyeli ve Alevkaya’da 16, Kozanköy, Esentepe, Çamlıbel ve Doğancı’da ise 15 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer bölgelerde ise yağış miktarlarının 1 ile 14 kilogram arasında değiştiği belirtildi.