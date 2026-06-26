Güney Kıbrıs’ta, trafik kazalarının azaltılması amacıyla yollara yapa zeka destekli hız kameralarının yerleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis’in, dün, seçimlerin ardından ilk kez toplanan Meclis Ulaştırma Komitesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Vafeadis, trafik kazalarının ve de trafik suçlarının azaltılması amacıyla, sürücülerin sürüş sırasında cep telefonu kullanıp kullanmadığını tespit edebilecek yapay zekalı kameraların, yollara yerleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Yapay zekalı kameraların, vatandaşları “tuzağa düşürmek” için değil yol güvenliğini güçlendirmek amacıyla yerleştirileceğini belirten Vafeadis, sadece bu yöntemle sürücülerin cep telefonu kullanmasının engellenebileceğini söyledi.

Vafeadis açıklamasında ayrıca başlarına ve sonlarına olmak üzere yollara sabit hız kameraları da yerleştirileceğini böylelikle sürücülerin ortalama hızının hesaplanabileceğini, hız sınırlarının aşıldığının tespit edilmesi halinde de ilgili cezanın uygulanabileceğini belirtti.