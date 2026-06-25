Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, Barış Kurulu’nun Gazze’nin yeniden yapılanması için, Birleşmiş Milletler'in 2803 sayılı kararı çerçevesinde kurulduğunu ve Rum Yönetimi’nin de, kurula tam destek verdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, kurulun gerçekleştirdiği ilk toplantıya katılarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın planına dayanan 8 somut öneride bulunduğunu anımsattı.

Letimbiotis, Barış Kurulu’nun toplantısını Güney Kıbrıs’ta yapmayı seçtiğini, ancak Güney Kıbrıs’ın organizasyon aşamasında yer almadığını belirtti.

Bazı üst düzey yetkililerin toplantıya katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini ve Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile görüşmek istediklerini kaydeden Letimbiotis, toplantının Güney Kıbrıs'ta yapılmasının olumlu bir gelişme olduğuna işaret etti.