Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ortak değerler ve çıkarların Güney Kıbrıs'la Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Hristodulidis, ABD’nin bağımsızlık yıl dönümü resepsiyonunda konuşma yaptı ve iki ülke arasındaki ilişkilere özellikle vurgu yaptı.

Hristodulidis, ortak değerlerin iki ülkeyi daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'la ABD arasındaki ilişkinin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki istikrar, refah ve barış için ortak vizyon, değer ve çıkar temeline dayanan stratejik bir ilişki olduğunu söyledi.

Hristodulidis, ilk Stratejik Diyalog’tan (2024) bu yana iki ülke arasında yaşanan sürece değinerek savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin, "eşi benzeri görülmemiş" seviyede olduğunu söyledi.

Hristodulidis, bu alandaki iş birliğinin yeni çerçeve ve inisiyatiflerle derinleştirildiğini de belirtti.

Hristodulidis, 2024'te imzalanan İkili Savunma İş birliği Yol Haritası’na işaret ederek, bunun Güney Kıbrıs'la ABD arasında önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu söyledi.

Nikos Hristodulidis, 2025'te Güney Kıbrıs’ın savunma malzemeleri ve hizmetlerine erişiminin sağlanmasıyla güvenlik alanındaki iş birliğinde yeni başlık açıldığını ifade etti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın ABD’deki askeri akademilere adaylık başvuru yapmaya uygun olduğunu, ayrıca ABD deniz akademisine ilk Kıbrıslının da kabul edildiğini söyledi.

Hristodulidis, enerji ve ekonomi alanında büyük Amerikan şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki varlığından ve artan müteşebbis faaliyetlerinden bahsetti.

Hristodulidis geçen yıl New York, Teksas ve Silikon Vadisi'ne yaptığı ziyaretlere de işaret etti. Hristodulidis, bu ziyaretin Güney Kıbrıs’a yönelik önemli Amerikan yatırımları ve gelecek aylarda açıklanması beklenen NVIDIA, Plug ve Play gibi şirketlerle iş birliği yolunu açtığını da belirtti.

Eğitim alanındaki iş birliğinden de söz eden Hristodulidis, ABD’de eğitim almayı seçen Kıbrıslı genç sayısında artış gözlemlendiğini, bu öğrencilerin ülkelerine yeni tecrübeler ve perspektiflerle döndüğünü söyledi.

Pasaportlardaki vize muafiyeti programına da değinen, bunun şu ana kadar başarılamayan hedefler arasında yer aldığını söyleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Amerikan tarafının talep ettiği hedefleri yerine getirmesine karşın Washington’un üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik politikasındaki değişiklik nedeniyle bu programa dahil olamadığını anlattı.