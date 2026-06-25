Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet” kitabı üzerine Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi tarafından hazırlanan araştırma raporunda sorumlu görülmesi üzerine önceki gün basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından yurtdışından bir sorgu memuru atanması tartışması başladı.

Güney’de yayımlanan Alihtia Gazetesi, Anastasiadis’in “iddialar hakkında soru sorulmadan, şahsına muhtemel suçlar isnat edildiğinden” şikayet ederek ihtimaller ile suç delili arasındaki farka vurgu yaptığını yazdı.

Anastasiadis, dokunulmazlığıyla ilgili soruya karşılık “öyle bir şey olmadığını, olsaydı bu hakkından feragat edeceğini” söyledi. "En çok şahsına çamur atılmasından ve itibar suikastına uğramaktan rahatsız olduğunu" söyleyen Anastasidis, hakkındaki araştırmanın süratle tamamlanması için derhal muteber bağımsız bir sorgu memuru ve savcı atanmasını istedi.

Fileleftheros gazetesine göre basın toplantısının ardından, yabancı bir bağımsız cezai sorgu memuru atanması konusu gündem oldu. Rum hukuk çevreleri tüm kesimlerce kabul görecek hukuk uzmanı bir ismi telaffuz etti. Rum Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nin onaylanmak üzere masaya bir isim koyup koymayacağı sorusu ise varlığını koruyor. Politis gazetesi ise Anastasidis’in Rus oligarklara ait özel uçaklarla yurtdışına gidiş-gelişleri konusunda savunma yaptığını ancak ikna edici olamadığını belirterek “en azından siyasi sorumluluğu olduğunu bile kabul etmediğini” yazdı.