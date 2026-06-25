Alithia gazetesi, “Mafya Devlet Soruşturma Memurlarına Gidiyor” başlıklı haberinde, dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu'nun tek bağımsız cezai soruşturma memuru değil, soruşturma grubu atanmasına karar verdiğini yazdı.

Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısı ardından açıklamada bulunan Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, hükümetin niyetinin birden fazla soruşturma memuru atanması yönünde olduğunu teyit ederek, bazı isimler üzerinden olası adayların değerlendirilmesine başlandığını belirtti.

Bakanlar Kurulu'nun yurt dışından uzmanların da gruba katılımını göz ardı etmediğini dile getiren Letimbiotis, hükümetin konuyla ilgili doğru hareket etmeye çalıştığını dile getirdi.

Bağımsız bir savcı atanması meselesinin ise hukuk dairesine devredildiğini yazan gazete, Letimbiotis’in yaptığı açıklamada, hükümetin böyle bir yetkisi olmadığının da açıklığa kavuşturduğunu ifade etti.

Letimbiotis açıklamasında, Bakanlar Kurulu'nun, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre bağımsız cezai sorgu memurları atama yetkisine sahip olduğunu da söyledi.

Rum polisi ise yaptığı açıklamada, konuyla ilgili raporu, tutanakları ve delilleri teslim aldığını ancak konuyla ilgili paralel bir araştırma yapamayacağı ve direktif beklediğini ifade etti.

Davada adı geçen eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in DİSİ partisinin kolektif organlarından (kurul ve komiteler) geçici olarak çekilmesiyle ilgili dünkü kararının ise, siyasi öneme sahip olduğunu kaydeden gazete, Anastasiadis’in konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptığını belirtti.

Anastasiadis dünkü açıklamasında, DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’yla iletişime geçtiğini ve davayla ilgili prosedürler tamamlanana kadar parti organlarından çekilme niyetini kendisine bildirdiğini sözlerine ekledi.