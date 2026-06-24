Gürcistanlı 41 yaşındaki Ernest Saridis, 20 Haziran 2026'da Limasol'daki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

41 yaşındaki adamın ince yapılı, yaklaşık 1.70 metre boyunda ve kısa gri saçlı olduğu belirtiliyor.

Rum polisi bir çağrı yaparak kayıp şahsın bulunmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahip olanların Limasol Polis Karakolu'na 25805057 numaralı telefondan, en yakın polis karakoluna veya 1460 numaralı Vatandaş İhbar Hattı'na başvurmasını istedi.

Bu arada farklı ülkelerden gelerek güneyde yaşayan kayıp kişilerde son günlerde yaşanan artış endişe yaratıyor.