Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olması ışığında, Lefkoşa Rum kesiminde bugün AB üye ülkelerinin dışişleri bakanlıkları genel müdürleri, genel sekreterleri ve müsteşarlarının katılımıyla üst düzey bir gayriresmi toplantı yapılıyor.

Toplantı çalışmalarının bugün Lefkoşa Rum Belediye binasında yapılacağını ve saat 08.45’te başlayacağını yazan Fileleftheros gazetesi, toplantı sırasında Rum kesiminin AB dönem başkanlığı önceliklerinin ortaya konacağını ve bir dizi konunun tartışılacağını ekledi.