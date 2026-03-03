Baf Havalimanı hava sahasında dün şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) tespit edilmesi üzerine alarm verildi. Yolcular ve personel binadan derhal tahliye edildi.

Güvenlik yetkilileri Baf Havalimanı’na ve Andreas Papandreou Hava Üssü'ne insansız hava aracı saldırısı riskiyle ilgili bilgi alındığını bildirdi.

Baf Uluslararası Havalimanı'nın çeşitli hizmet ve departmanlarının personeli binaları terk ederek, havalimanı otoparklarında toplandı.

Hava sahasında İHA tespit edildiği için Baf Havalimanı’nda saat 12.00 itibarıyle verilen alarm saat 13.40 sıralarında sona erdi. Personel, havalimanındaki görevleri başına döndü.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, hava sahasında tespit edilen ve Baf Havalimanı’nın boşaltılması emri verilmesine de sebep olan İHA sayısının 2 olduğunu ve zamanında imha edildiklerini açıkladı.