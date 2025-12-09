Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kunzel’in, ilk “dava içerisindeki davası” 8 Ekim 2025 tarihinde alınan ve tutuklandığı sırada eşyalarında yapılan aramada elde edilen delillerin geçersiz olduğunu ilan eden mahkeme kararı çerçevesinde gerçekleştirildiğini, ikinci “dava içerisinde davanın” Kunzel’in polise verdiği ifadeye ilişkin olduğunu vurgulayan gazete, dünkü duruşmada hem iddia hem de savunma makamlarının konuya ilişkin iddialarını içeren sunumlarda bulunduğunu aktardı.

Gazete, duruşmaya ilişkin kararın ise 18 Aralık’ta verilmesinin beklendiğini vurguladı.