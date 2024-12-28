Güney Kıbrıs’ta büyük bir çoğunluğun Hristiyan Ortodoks olmasına karşın on farklı dinin de bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta yaşayan 923 bin 381 kişiden, 253 bin 306 kişinin yani her dört kişiden birinin- on farklı dine mensup olduğunu yazdı.

Hristiyan Ortodoks olmayan 253 bin 306 kişiye, hangi dine mensup olduğunu söylemeyen 159 bin 835 kişinin de dahil olduğunu yazan gazete Kıbrıslı Rum ve yabancı Hristiyan Ortodoks sayısının ise 688 bin 75 (336 bin 627’si erkek, 351 bin 448’i kadın) olduğunu belirtti.

Hristiyan Ortodoks olan Kıbrıslı Rum sayısının ise 604 bin 165 (296 bin 674’ü erkek, 307 bin 491’i kadın) olduğunu belirten gazete 98 bin 645 Kıbrıslı Rum’un ise hangi dine sahip olduğunu beyan etmediğini belirtti.

Ermeni kilisesine mensup 2 bin 25 kişi bulunurken, Maronitlerin 4 bin 486; Roma Katolikleri 13 bin 860; Müslümanların 19 bin 534; Anglikan Protestanların 9 bin 621; Budistlerin 7 bin 868; Sihlerin 2 bin 260; Hinduların bin 681; diğer dinlerin ise 4 bin 545 şeklinde kaydedildiğini yazan gazete ateistlerin ise 9 bin 951 olduğunu belirtti.

Habere göre 159 bin 835 kişi de hangi dine mensup olduğunu beyan etmedi ya da kayıt yaptırmadı.

Gazete ülke nüfusuyla ilgili verilere de yer verirken Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 923 bin 381 kişiden 689 bin 412’sinin “hakiki Kıbrıs sakini olduğunu” yazarken Maronit sayısının 5 bin 245; Ermenilerin 3 bin 434; Kıbrıslı Türklerin bin 617; Latinlerin 301 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta yaşayan Yunan sayısı 39 bin 384; Romenler 20 bin 926; İngilizler 20 bin 98; Ruslar 17 bin 86; Bulgarlar 16 bin 579; Suriyeliler 13 bin 975; Filipinliler 8 bin 716; Hintliler 8 bin 535; Sri Lankalılar 6 bin 747; Nepalliler 5 bin 989; Ukraynalılar 6 bin 616; Gürcüler 5 bin 240; Mısırlılar 3 bin 192; Vietnamlılar 2 bin 646; Polonyalılar 2 bin 459; Lübnanlılar 2 bin 404; Çinliler 2 bin 227; Almanlar 2 bin 72; Moldovyalılar bin 593; Bangladeşliler bin 430; Pakistanlılar bin 303; Yahudiler bin 243; İranlılar bin 218; Kamerunlular bin 81 şeklindedir. Diğer ülkelerden olanlar ise 19 bin 768 kişidir.

Yukarıda bahsedilen bu kişilerin 21 farklı dil konuştuğunu yazan gazete 11 bin 111 kişinin ise hangi dili konuştuğunu beyan etmediğini belirtti.

Habere göre toplam nüfusun (923 bin 381)büyük bir çoğunluğu, 733 bin 732 kişi Yunanca; 44 bin 482 kişi İngilizce; 21 bin 642 kişi Rusça; 19 bin 663 kişi Arapça; 18 bin 691 kişi Romence; 14 bin 678 kişi Bulgarca; 8 bin 370 kişi Hintçe; 7 bin 554 kişi Filipince; 6 bin 60 kişi Seylanca; 4 bin 90 kişi Ukraynaca; 3 bin 445 Gürcüce; 3 bin 421 kişi Nepalce; 2 bin 546 kişi Fransızca; 2 bin 500 kişi Vietnamca; 2 bin 281 kişi Almanca; 2 bin 179 kişi Çince; 2 bin 13 kişi Polonyaca; bin 551 kişi Türkçe; bin 166 kişi Persçe; bin 67 kişi Ermenice ve 11 bin 139 kişi ise başka dilleri konuşmaktadır.