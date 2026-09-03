BM Genel Sekreteri Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki birkaç gün içerisinde New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Dujarric basını bilgilendirmesi esnasında, Holguin’in Kıbrıs’a yapacağı ziyaretle ilgili bir soruya yanıtında, Holguin’in faaliyetlerinin BM’nin Kıbrıs sorununa devam eden katılımının göstergesini teşkil ettiğini söyledi.

Dujarric, bunun Holguin’in, BM Genel Sekreteri adına, Kıbrıs meselesiyle meşgul olmaya devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlanması gerektiğini dile getirdi.

Holguin’in, eylül ayının ilk 10 günlük dilimi sonunda Kıbrıs’ta olmasının beklendiğini yazan gazete, Holguin’in beraberinde BM tarafından kayda geçirildiği üzere, iki taraf arasındaki görüş birliklerinin kaydını da getirmesinin beklendiğini kaydetti.

Görüş birliklerinin BM adına Kanadalı BM yetkilisi John McGarry tarafından kayda geçirildiğini belirten gazete, “Kıbrıs Rum kaynaklarına” da atıfta bulunarak, BM Genel Sekreterinin tüm imkanları tüketmeyi ve BM olarak kendi ellerindeki hazırlık çalışmasını ilerletmeyi istediğini öne sürdü.

Haberde, görüş birlikleri belgesinin müdahil tarafların tümüne verilmesi ve tarafların da bununla ilgili görüşlerini ortaya koyması gerektiği belirtildi.

Müzakerecilerin, bir sonraki görüşmesinin 7 Eylül Pazartesi günü yapılmasının planlandığını, liderler görüşmesinin ise 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirileceğini anımsatan gazete, Dujarric’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili 5+1 formatındaki yeni görüşmenin düzenlenmesinden önceki ön hazırlık adına ciddi görüşmeler yapılmasını gerektiğini söylediğini iletti.

BM’nin Kıbrıs Türk ve Rum liderliğiyle iş birliğini sürdürdüğünü de ifade eden Dujarric, yeni bir beş taraflı görüşme yapılması konusunda ise BM’nin böyle bir toplantının öncesinde yeterince hazırlık yapılması gerektiği konusundaki görüşünü yineledi.

- “Ortam iyi ancak durgunluk devam ediyor”

Gazete, iki taraf arasındaki görüşmelerin gidişatına ilişkin bugüne kadarki tespitin ortamın "çok iyi olduğu, ancak bunun var olan engellerin aşıldığı anlamına gelmediği" yönünde olduğuna işaret etti.

Henüz kat edilmesi gereken çok yol olduğunu iddia eden gazete, Rum kesiminin, Türkiye’nin ilerleme kaydedilmesi konusunda sergilediği tutumla ilgili "endişe belirttiğini" ileri sürdü.

Gazete, yeni sınır kapıları açılması konusunda "durgunluk olduğunu" da ekledi.

Alithia gazetesi ise Kıbrıs sorunuyla ilgili habere manşetinden ve iç sayfasından “Ciddi Görüşmeler Yapılmadan 5+1 Gerçekleşmeyecek- Liderlerin Sık Sık Yapılan Görüşmeleri Yetmiyor” başlıklarıyla yer verdi.

BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni genişletilmiş görüşmeden önce şartlar ortaya koyduğunu, Holguin’in ise ilerleme ve yapılan hazırlıkla ilgili eksiklikler konusunda Guterres’i bilgilendireceğini kaydeden gazete, haberinin devamında Dujarric’in dünkü açıklamasını yorumladı.

Dujarric’in açıklamasının, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir genişletilmiş görüşmenin düzenlenmesinin otomatik olmadığını ve bunun öncesinde esaslı bir ön çalışma yapılması gerektiğini netleştirdiğini yazan gazete, Holguin’in Guterres’i bilgilendirmek için New York’a gideceğini kaydetti.

Girne’de yaşanan ve kayıpların olduğu deniz kazası nedeniyle liderler görüşmesinin ertelenmesinin tüm ağırlığı liderlerin 9 Eylül’deki görüşmesine verdiğini yazan gazete, hedeflenen şeyin BM’nin talep ettiği “ciddi görüşmelerin” ne içereceği ve hangi sonucun 5+1 formatındaki yeni bir görüşmeye giden yolun açılması için yeterli kabul edileceği olduğunu belirtti.