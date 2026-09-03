Güney Kıbrıs’ın ilk kez, Avrupalı İtfaiyecilerin Ön Yerleştirme Programı’na (EU Firefighters Prepositioning Programme) katıldığı ve bu çerçevede, Yunanistan’dan 21 itfaiyecinin Güney Kıbrıs’a gönderildiği bildirildi.

Politis gazetesi, Avrupalı İtfaiyecilerin Ön Yerleştirme Programı’nın, Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması kapsamında, özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yüksek riskli güney Avrupa ülkelerinde yabancı itfaiye ekiplerinin önceden konuşlandırılmasını sağlayan stratejik hazırlık programı olduğunu yazdı.

Gazete, itfaiyecilerin 15 Eylül’e kadar Güney Kıbrıs’ta olacağını ve olası bir büyük yangına karşı teyakkuz halinde bulunacağını kaydetti.

Haberde, Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın başka ülkelerle de temasa geçtiği ve ilerleyen dönemde, başka ülkelerden de itfaiyecilerin Güney Kıbrıs’a gönderileceği ifade edildi.