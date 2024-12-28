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DR. FAZIL KÜÇÜK
Futbol
Doğan ikinci devrede fişi çekti
Doğan Türk Birliği konuk ettiği Esentepe karşısında ikinci devrede bulduğu iki golle sahadan 3 -1 galip ayrılarak devre arasına mutlu girerek zirve takibini sürdürdü
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İbrahim Daloğlu
28.12.2024 - 20:02
Okunma Süresi: 1 Dk
Doğan Türk Birliği
Ikinci
Editör Hakkında
İbrahim Daloğlu
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