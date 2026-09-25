Rauf Denktaş Üniversitesi (RDU) bünyesinde kurulan Bilimsel Araştırmalar Merkezi faaliyetlerine başladı.

Rauf Denktaş Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez çarşamba günü hayata geçirildi.

Farklı disiplinlerde araştırmalar yapılmasına olanak sağlayacak merkezin bünyesinde Kıbrıs Çalışmaları Merkezi, Cinsiyet Araştırmaları Merkezi, Strateji ve İnovasyon Çalışmaları Merkezi, Tarih ve Edebiyat Çalışmaları Merkezi ile Bilgisayar ve Bilişim Çalışmaları Merkezi bulunuyor.

RDU Bilimsel Araştırmalar Merkezi ile öğretim elemanları ile öğrencileri düzenli araştırma programları etrafında buluşturma, bilimsel yayın, araştırma eğitimi ve akademik iş birliği için ortak bir çalışma ortamı oluşturmak amaçlanıyor.

Merkez ile ayrıca araştırma bulgularını bilimsel yayınlar, araştırma raporları, politika notları ve kamusal etkinlikler aracılığıyla paylaşarak toplumsal katkı sağlamak hedefleniyor.