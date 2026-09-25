Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün New York’ta gerçekleştirdikleri görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Fikirler Zemin Kazanıyor – BM Genel Sekreterinden Olumlu Yaklaşım, İlerleme İnşası Zemini Görüyor – Başkanın Fikirleri İlerleme İnşası Zemini” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in fikirlerinin BM Genel Sekreteri tarafından olumlu karşılandığını yazdı.

Guterres’in Hristodulidis’in fikirlerine dair bilgiyi dünkü görüşme öncesinde edindiğini ve görüşme sırasında da ilk olumlu yorumlarını yaptığını savunan gazete, Hristodulidis ve Guterres’in çoklu konferans gerçekleştirilmesinde hemfikir olduklarını ancak bunun Türkiye’nin tutumuna bağlı olduğunu da bildiklerini iddia etti.

- Guterres ayrılmadan önce ilerleme sağlamak istiyor

Gazete haberinin devamında ise, Guterres’in görevini tamamlamadan önce Kıbrıs sorununda ilerleme sağlama yönündeki isteğini dün Hristodulidis’e ilettiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, Guterres’in “yeni bir genişletişmiş konferansı mümkün gördüğünü” öne sürerken Hristodulidis’in önerilerinin ise “ilerlemenin inşa edilebileceği bir zemin olabileceğini düşündüğünü” belirtti.

“Karşı tarafın fikirlerinin yoklanacağını ve alınan yanıt doğrultusunda da düzenlemelerin yapılacağını” savunan gazete, Guterres’in ayrıca, Güney Kıbrıs’ın bölgesel rolüne de çok olumlu yaklaştığını iddia etti.

Rum hükümet kaynakların “Guterres’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgesel krizlerin yönetimine koyduğu katkıyı bildiği, üstlendiği girişimler sebebiyle memnuniyet duyduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’yle iyi iş birliğine vurgu yaptığını” iddia ettiler.

Gazete haberinin devamında ise Hristodulidis’in görüşme sonrasındaki açıklamasına yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Erhürman’ın Yanıtı Bir Sonraki Gelişmeyi Belirleyecek – Hristodulidis-Guterres Görüşmesi Sonrasında Bakışlar Yarınki Görüşmede”.

Politis: “Başkan: Üçlü Görüşme Görüyor”.

Haravgi: “Başkan: 19 Fikir Kabul Gördü – Guterres’in Gözetiminde Müzakerelerin Başlaması Mümkün”.