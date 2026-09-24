Rum Sayıştay Başkanlığı’nın yaptığı araştırma Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) personelini beslemede büyük sorun olduğu, 2025’te RMMO askerlerinin beslenmesi için harcanan 9,5 milyon euronun israf edildiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Sayıştay’ın RMMO personeline sunulan yemeklerin yeterli ve güvenli olup olmadığı ve kamu kaynaklarının doğru kullanılıp kullanılmadığını görmek için 2025’te, bin 6 RMMO askerine ulaşarak yüz yüze yaptığı mülakatlar sonucunda vardığı sonuçları aktardı.

Habere göre araştırmadan RMMO personelinin yüzde 69’unun çoğunlukla ya da her gün, çıkan yemek yerine kantinlerden beslenmeyi, yüzde 41’inin kışla dışından yemek yemeyi, yüzde 74’ünün de izne çıkmadan önce kışlada yemek yememeyi tercih ettiği sonucu çıktı.

Araştırmada, RMMO personeline servis edilen yemeklerin, menülerin kendi içinde uyumsuz, soğuk, karbonhidrat ve yağ oranının yüksek olması yüzünden beğenilmediği, menülerdeki konserve gibi hazır ve dondurulmuş ve RMMO mutfağında hazırlanan bölümlerin çöpe gittiği saptandı.