Güney Kıbrıs’ta 18 yaşındaki İsveçli bir turistin tasarrufunda 50 euroluk sahte eurolar tespit edildiği ve şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Turistin Ay. Napa’da sahte eurolarla tatil yaptığını yazan Alithia gazetesi, şahsın tasarrufunda toplam 23 adet sahte banknot tespit edildiğini kaydetti.

Şahsın geçen pazartesi günü tutuklandığını ve dün Paralimni’deki “Mağusa” kaza mahkemesine sevk edildiğini yazan gazete, şahsın 3 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

- Uyuşturucu tesirinde araç kullanmaya 8 ay ceza

Alithia gazetesi ise haberinde dün toplanan Baf kaza mahkemesinin 54 yaşındaki bir şahsı uyuşturucu tesirinde araç kullanmakla ilgili üç kategoride suçlu bularak 8 ay hapis cezasına çarptırdığını ayrıca ehliyetine de 3 ay el konulduğunu yazdı.