Güney Kıbrıs’ın "Paralimni" bölgesinde bir site içerisindeki havuzda 22 yaşındaki Alman uyruklu bir genç boğuldu.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre, genç, dün akşam saat 21.00 sıralarında bir site içerisindeki havuzda arkadaşı tarafından ölü bulundu.

İlk otopside gencin ölüm nedeninin suda boğulma olarak belirlendiği, kesin ölüm nedeninin tespiti için ileri toksikoloji tahlillerinin yapılacağı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.