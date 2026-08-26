Baf Havalimanında, KKTC’de düzenlendikleri iddia edilen sahte belgeleri hazırlayan çetelerin çökertildiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi Baf Havalimanında, son zamanlarda bölgedeki savaş nedeniyle artırılan polis tedbirleri kapsamında, KKTC’de faaliyet gösterdiği iddia edilen sahte belge düzenleyen çetelerin çökertildiğini yazdı.

Son aylarda, KKTC'den temin edildiği iddia edilen sahte belgelerle Baf Havalimanı üzerinden Batı Avrupa ülkelerine seyahat etmeye çalışan Afrikalılarla ilgili güvenlik birimlerine bilgiler ulaştığı belirtildi.

Havalimanındaki kontrol noktasında yapılan incelemelerde sahte belge taşıdığı belirlenen kişilerin, seyahat etmek istedikleri ülkeye gönderilmek yerine gözaltına alındığı, hapse gönderildiği veya sınır dışı edildiği kaydedildi.

Haberde, Baf Havalimanı'nda yılın başından itibaren sahte belge vakalarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı ileri sürüldü.

Öte yandan gazete, sahte belge vakalarındaki düşüşün aksine Baf Havalimanı'nda, özellikle İngiltere'ye yönelik uçuşlarda gümrüğe beyan edilmemiş tütün ürünlerine ilişkin olaylarda artış gözlendiğine dikkati çekti.