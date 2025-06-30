Alithia gazetesi, elektrik üretiminde kullanılan fosil yakıt nedeniyle oluşan sera gazının yarattığı hava kirliliğinin, Güney Kıbrıs’a yıllık ortalama 156,4 milyon euroya mal olduğunu ve bu para ödenmek zorunda kalmasaydı, elektrik enerjisinin yüzde 18 daha ucuz olacağını yazdı.

Gazete, kesintiler nedeniyle geçen yıl, yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla yapılan üretimden 166 bin megavat kayıp yaşandığını kaydetti. Bu miktarın, 28 bin hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek bir miktar olduğu ve üretilen enerjinin, altyapı eksikliği nedeniyle şebekeye verilemeyip depolanamadığını belirtildi.

Haberde, Rum Elektrik İdaresi’nin sera gazı salınım hakkı satın alabilmek için ödediği bu paranın, tüketicinin cebini boşalttığına işaret edildi.