Haravgi gazetesi söz konusu şahsın fotoğrafına da yer verdiği haberinde, Azeri şahsın göz altında tutulmakta olduğu Güney Lefkoşa’dan dün sabah üst düzey güvenlik önlemleri ve terörle mücadele timi mensupları eşliğinde Limasol Kaza Mahkemesine sevk edildiğini belirtti.

Mahkemedeki sürecin güvenlik sebepleriyle basına kapalı şekilde gerçekleştirildiğini ve mahkemenin sorgu memurlarının talebini kabul ederek Azeri şüphelinin sekiz gün daha göz altında kalmasını kabul ettiğini kaydeden gazete, davayı ele alan sorgu memurlarının araştırmalarının gelişme aşamasında olduğunu kaydetti.

Rum polisinin İngiliz pasaportu sahibi Azeri şahsın faaliyetleriyle ilgili olarak diğer ülkelerin güvenlik makamlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da kaydeden gazete, Girit’te yakalanan diğer Azeri şahsı da anımsatarak Rum polisinin Yunanistan güvenlik makamlarıyla da sürekli iletişim halinde olduğunu ekledi.