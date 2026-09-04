Gemi faciası nedeniyle KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “İhmarkârlar kim olursa olsun hukuk önünde tek tek hesap verecek!” diye konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan gemi kazası sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) taziye ziyaretinde bulundu.

Dün saat 15.00 sıralarında adaya gelen Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziye ziyaretinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, adadan ayrılırken saat 18.30 sıralarında Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yaptı.

“Tüm milletimizin başı sağ olsun.” diyen Yılmaz, elim hadisenin ilk anlarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, ayrıca kayıpların aileleriyle de bir araya gelerek onların acıları paylaştıklarını, beklenti ve önerilerini dinlediklerini söyledi.

Yılmaz, “Ateş düştüğü yeri yakıyor. En büyük acıyı onlar yaşıyorlar hepimizi derinden üzen bu hadisede. Ben ailelere bir kez daha sabır diliyorum ve her zaman yanlarında olduğumuzu, olacağımızı ifade etmek istiyorum. Yakınlarını kaybetmenin derin acısını ve sevdiklerinden gelecek bir haberi beklemenin ağır yükünü taşıyan ailelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde acılarını yürekten paylaştığımızı ve bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik.” diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Yılmaz, “KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın dört gemiyle katıldığı çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığımız üç gemi, bir helikopter, dalış ekipleri ve sonar sistemiyle destek vermektedir. Deniz Kuvvetlerimizin sekiz gemi ve üç insansız hava aracıyla, hava kuvvetlerimizin ise bir helikopter ve bir insansız hava aracıyla yer aldığı operasyon, 24 saat esasına göre sürdürülmektedir” açıklamasında bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşıldığını anımsatan Yılmaz, batığın çevresinde ayrıntılı görüntüleme ve arama faaliyeti başlatıldığını kaydetti.

Lefkoşa Büyükelçiliği’nde de bir kriz masası oluşturulduğunu anlatan Yılmaz, bunun aracılığıyla kazazedelerin ve yakınlarının tedavi, tahliye, barınma, ulaşım ve belge ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok net altını çizdiği gibi bu konuda gerekli tüm soruşturmalar yapılacak. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının iş birliğiyle kimin ihmali varsa, kimin sorumluluğu varsa elbette hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir. Geminin hangi şartlarda sefere çıktığından teknik yeterlilik ve denetim kayıtlarına, mürettebatın tutumundan ilgili kurumların kararlarına kadar bütün süreç titizlikle incelenecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca başlatılan adli, idari ve teknik soruşturmanın sağlıklı biçimde tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli bütün teknik ve kurumsal desteği sunacağız. Kazaya ilişkin soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülecek, facianın yaşanmasında ihmal veya kusuru bulunanların tespit edilmesi halinde hukukun gerektirdiği adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak tespitler bize şu açıdan da ışık tutacaktır. Bir daha benzer hadiselerin benzer faciaların yaşanmaması adına atılması gereken adımlar alınması gereken tedbirler varsa bunların da tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.”

Kıbrıs Türküyle Türkiye’nin geçmişten bugüne karşılaştığı her zorluğa omuz omuza göğüs gerdiğini kaydeden Yılmaz, “Bu sarsılmaz kardeşlik böylesi ağır günlerde sahadaki dayanışma ve paylaşılan sorumlulukla güçlü karşılığını bulmuştur… Girne'de yaşanan acı Ankara'da ve Türkiye'nin 81 ilinde aynı derinlikle hissedilmekte.” dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu çerçevede bugün (dün) itibariyle bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır. En kısa sürede bu konudaki hazırlıklar tamamlanarak soruşturma sürecine gerekli teknik destek sağlanacaktır”

ÜSTEL

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Havalimanı’nda ortak basın açıklaması yapan Başbakan Ünal Üstel de, Yılmaz ile devam eden arama kurtarma çalışmaları ve yürütülen süreçleri tüm ayrıntıları ile ele aldıklarını, kayıp yakınlarıyla bir araya geldiklerini, acılarını paylaştıklarını, büyük acıyı yaşayan ailelerin yanında olduklarını bir kez daha ifade ettiklerini söyledi.

Facianın nasıl ve neden meydana geldiğini bütün yönleriyle ortaya çıkarmak gibi önemli sorumlulukları olduğunun altını çizen Üstel, “İlk günden söyledim. Bugün bir kez daha açıkça söylüyorum. Kim olursa olsun. Hangi makamda veya görevde bulunursa bulunsun. Bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.” dedi.

Facianın yaşandığı ilk andan itibaren Türkiye’nin yanlarında olduğunu vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsuru arama kurtarma çalışmalarımıza güçlü destek verdi Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre halen devam ediyor ve devam edecek”

Facianın ilk anından itibaren önceliklerinin insanları kurtarmak, kayıplara ulaşmak ve bu büyük facianın bütün yönleriyle aydınlatılmasını sağlamak olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, devletin tüm imkanlarını ilk andan itibaren seferber ettiklerini ve kazaya anında müdahale edildiğini söyledi.

Üstel, “Bu ilk müdahale olmasaydı bugün çok daha fazla kayıptan söz ediyor olabilirdik. Ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle çalışmalarımızı havadan, denizden ve denizin derinliklerinde sürdürdük. Gece gündüz demeden çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu halk en zor günleri bir olarak, birlik olarak aşmayı başarmış bir halktır. Pandemiyi birlikte aştık. Depremin yaralarını birlikte sardık. Bu büyük acının yaralarını da birlik ve beraberliğimizi koruyarak hep birlikte saracağız. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gönül bağını hiçbir güç koparamaz. Geçmişte büyük zorlukları birlikte aştık. Bu büyük acının yaralarını da birlikte saracağız. Kayıplarımıza ulaşmak için çalışacağız. Gerçekleri ortaya çıkaracağız. Adaletin tecellisini sağlayacağız. Yaşananlardan gereken bütün dersleri çıkaracağız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz”