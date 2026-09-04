Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında iki kişinin daha daha naaşına ulaşıldığını belirtti.

Üstel, kazada hayatını kaybedenlerin 12’ye yükseldiğini, kayıp 16 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, bu sabah Girne Turizm Limanı girişinde kayıp yakınlarıyla bir araya geldi.

Üstel’e, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da eşlik etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Üstel, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin derin sularda yürüttüğü arama faaliyetleri neticesinde ulaşılan iki naaşın da kadın olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis teşkilatı tarafından kimlik tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Üstel, “Kayıp 16 insanımıza ulaşmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir. Çalışmaları çok büyük zorluklar içerisinde yapıyorlar.” dedi.

Üstel, çalışmarın 554 metre derinlikte robotik çalışmalarla yapıldığını dile getirdi.

“Bu zorlu süreçte ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımıza ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz.” ifadesine yer veren Üstel, aynı şekilde, TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin komutanlarına ve personeline, arama çalışmalarında gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan tüm askeri ve sivil ekiplere şükranlarını sundu.

Arama çalışmalarında görev alan tüm ekiplerin, kayıplara ulaşmak için aynı kararlılık ve hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Üstel, “Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye geldiğini kaydeden Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gelişmeleri bizzat takip ettiğini dile getirdi.

Sorumluların hukuk karşısında hesap vereceğini dile getiren Üstel, “Hükümet olarak bu kazanın araştırılması için Cumhuriyet Meclisi’ne bir araştırma önergesi veriyoruz. Dünden itibaren başvurumuzu da yapmış bulunmaktayız.” ifadelerine yer verdi.