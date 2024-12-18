Kamuda yetkili beş sendika, “Elzem Hizmetlerde Grev Yasağının Düzenlenmesi Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname'ye” karşı Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladı, ara emri başvurusunda bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, başvuru öncesinde Mahkemeler önünde basın açıklaması yaparak, çalışanların grev hakkının ellerinden alınması amacıyla hazırlandığını savundukları kararnameyi eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yasa gücünde kararname çıkararak, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın grev hakkının ertelendiğini hatırlatarak, bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.

Sendikalara ve sendikal haklara saldırıların devam ettiğini savunan Eylem, hem hukuki hem de eylemsel anlamda mücadelelerinin süreceğini belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan DA, Meclis’in açık olduğu bir dönemde Bakanlar Kurulu’nun, yasa gücünde kararname çıkarıp, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.

Anayasa’nın 11’inci maddesinin, “Temel hak ve özgürlükler yasayla sınırlandırılabilir” dediğine işaret eden Bengihan, yasa gücünde kararnamelerin, ekonomik konularda ivedilik varsa çıkarılabileceğini ifade etti. Bengihan, temel hak ve özgürlüklerin yasa gücünde kararnameyle sınırlandırılamayacağını belirtti.

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nda grevlerin ne şekilde yasaklanacağı ve hangi sürelerde kısıtlanacağının açık olduğunu kaydeden Bengihan, bunun yılda iki kere 60 gün süreyle olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun İngiliz döneminden kalma fasıllarla elzem yerler için kendine verilen yetkilerle grevleri sürekli yasaklamasının “kabul edilemez” olduğunu savunan Bengihan, “Bu KKTC’nin demokratik, laik, hukuk devleti ilkesine de aykırıdır” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, yabancılara mal satışıyla ilgili Meclis’in açık olduğu bir dönemde yine yasa gücünde kararname çıkarıldığını hatırlattı.

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası ile hayat pahalılığı hesaplama yönteminin değiştirilmek istenmesi hakkında da hem hukuksal hem de eylemsel hareket edeceklerini ifade eden Bengihan, hayat pahalılığı konusunun görüşülmeye başlandığı gün Meclis’te grev gidileceğini açıkladı.

Bengihan, atılacak adımlara sessiz kalmayacaklarını, demokratik eylem haklarını kullanacaklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan da, bunun “hak ve özgürlüklere yapılan bir darbe” olduğunu savunarak, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’ndaki bütün özgürlüklerin kısıtlanmaya başladığını ileri sürdü.

Anayasa’ya aykırı davranılmasını eleştiren Atan, yasa gücünde kararnamelerin, doğal afet veya ekonomik kriz döneminde çıkarılabileceğini dile getirdi.

Atan, sendikalar olarak gerekli duruşu sergileyeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ise, “İyi ki sendikalar var” diyerek, sendikaların hükümete karşı duruş sergilediğini ifade etti.

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nda değişiklikler yapılarak, örgütlenmeye kısıtlama getirilmek istendiğini öne süren Maviş, hayat pahalılığı yöntemi değiştirilerek, halkın fakirleşmeye, yoksullaşmaya, yokluğa ve göçe zorlanmak istendiğini savundu.

Hükümete eleştirilerde bulunan Burak Maviş, siyasi parti, oda ve birliklere çağrı yaptı. Maviş, “Bu sadece sendikaların sorunu değil, tüm vatandaşların sorunudur” diyerek, toplumu da mücadeleye davet etti.

Konuşmaların ardından Anayasa Mahkemesi’ne ara emri başvurusu yapıldı.

Başvurunun ardından konuşan Avukat Uğur Çulhaoğlu, KTAMS vasıtasıyla dava ikame edildiğini ve ara emri başvurusu yapıldığını söyledi.

Tek taraflı başvuru nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin kısa bir süre içerisinde gün vermesini beklediklerini ifade eden Çulhaoğlu, öncelikle ara emri başvurusunun değerlendirilip, tek taraflı karar üretileceğini kaydetti.