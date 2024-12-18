Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yolcu beraberinde veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye giden eşyadan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere uygulanan yüzde 30 tek ve maktu vergisi alınacak.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğrudan Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TC Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yolcu beraberinde veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla KKTC'den doğrudan giden ancak ticari mahiyette olmayan vergiye tabi eşyanın ithalatında, AB üyesi ülkelere uygulanan tek ve maktu vergi oranı uygulanacak.

KKTC'den Türkiye'ye doğrudan giden eşya için daha önce yüzde 60 tek ve maktu vergi tahsil ediliyordu.

Kararla, bu ülkeden gelen eşyadan AB ülkelerinden gelen eşya için uygulanan yüzde 30 tek ve maktu vergisi alınacak.

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan KKTC Maliye Bakanlığı, 30 euro ve altındaki eşyaların KKTC’den Türkiye’ye girişindeki vergi oranının yüzde 60’tan yüzde 30’a düşürüldüğünü duyurdu.

“KKTC'den Türkiye'ye Giden Eşyaya AB Standartlarında Vergi Uygulanacak” başlıklı haberin bazı basın yayın organlarında farklı yorumlandığı kaydeden Maliye Bakanlığı, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kararın 30 euro ve altındaki malların vergilerinin ödenmesiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığıyla serbest dolaşıma sokulacak eşyalarla ilgili olduğu belirtildi.

Buna göre, söz konusu eşyalarla ilgili daha önce yüzde 60 tek ve maktu vergi tahsil edilirken, yeni dönemde bu oran AB ülkelerinden gelen eşyalar için uygulanan yüzde 30’luk orana düşürüldü.