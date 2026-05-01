AB Bilgi Merkezi, trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan “Trafik Güvenliği Eğitimi Serisini” başlattı.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, Trafik Kazalarını Önleme Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim serisinin ilk etkinliğinin Mormenekşe İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla Lefkoşa Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlendiği belirtildi.
Farklı ilkokullardan öğrencilerin katılımıyla 20 eğitim düzenleneceğini belirtilen açıklamada, eğitimlerde oyun temelli öğrenme modeli, görsel materyaller ve uygulamalı çalışmalar kullanılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Avrupa Birliği destekli eğitim serisinin, Kıbrıs Türk toplumundan ilkokul öğrencilerinin yaya güvenliği, bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar ve genel trafik güvenliği konularında bilinçlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Program kapsamında, çocukların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri temel trafik güvenliği bilgilerini edinmeleri ve pratik beceriler kazanmaları amaçlandığı belirtildi.