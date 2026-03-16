Atletizmde 800 metrede U20 ve U18 Türkiye Şampiyonu Ada Kafa, antrenörü Hasan Maydon ile birlikte 17 Mart’ta başlayacak 22 günlük yüksek irtifa kampı öncesinde bu sabah adadan ayrıldı. Ada, Bulgaristan’ın Belmeken kentinde toplam 32 günlük bir kamp programı gerçekleştirecek.

Bu yıl hem U20 hem de U18 kategorilerinde 800 metre Türkiye Şampiyonu olan Ada Kafa, Belmeken’de yapılacak yüksek irtifa kampında Avrupa U18, U20, Dünya ve Liseler Dünya Şampiyonaları için hazırlıklarını sürdürecek.

MAYDON: GÜNDE ÇİFT İDMAN VE HAFTADA 54 KİLOMETRE KOŞU PLANLIYORUZ”

Bulgaristan’da gerçekleşecek kamp öncesi açıklamada bulunan Ada Kafa’nın antrenörü Hasan Maydon, Ocak ayında yaptıkları yüksek irtifa kampının oldukça verimli geçtiğini ve bunun sonuçlarını elde ettikleri derecelere çok güzel yansıttıklarını belirtti.

İkinci etap kampı için Sofya’ya gideceklerinisöyleyen Maydon, “Bulgaristan’ın Belmeken bölgesinde, yaklaşık 2050 metre rakımda 22 günlük bir yüksek irtifa kampı gerçekleştireceğiz. Kamp süresince günde çift antrenman yapacağız ve haftalık yaklaşık 54 kilometre koşu planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DERECELERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Kamp dönüşü ilk hedefin lise yarışları olacağını vurgulayan Maydon, “Amacımız lise şampiyonasında bir kez daha şampiyon olmak ve lise rekorunu kırarak Türkiye’de düzenlenecek yarışlarda da aynı başarıyı sürdürmek.

Bildiğiniz gibi bu yıl U18 ve U20 Türkiye şampiyonu olduk. Bu unvanı korumak ve derecelerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sonrasında hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanmak, U20 Dünya Şampiyonası’nda finale kalmak ve Dünya Liseler Şampiyonası’nda da madalya elde etmek” açıklamasını yaptı.