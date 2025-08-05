Alithia gazetesi, projenin maliyetinin tüketicinin cebinden çıkıp çıkmayacağı konusunda ikilem olduğunu; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun bu ücretin tüketiciye yansıtılmayacağını açıkladığını, Maliye Bakanı Makis Keravnos’un ise birkaç gün önce, güvenilir kuruluşlardan elde ettiği raporların projenin yaşayabilir olmadığını gösterdiğini ve tüketicilerin böyle bir proje için 25 milyon euro ödeyeceğini söylediğini anımsattı.

Gazete, Hristodulidis’in böylesi ciddi bir konuda açıklama yapmasının beklendiğini, ancak kendisinin tepkisiz kaldığını kaydederken, Keravnos’un açıklamalarının Papanastasiu’yu “açıkta bıraktığını” yazdı.

Keravnos’un açıklamalarının üzerinden 3 gün geçtikten sonra, Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un kısa bir açıklama yaptığına işaret eden gazete, Papadopulos’un, bakanların yaptığı açıklamalar takip edildiğinde aralarında herhangi bir farklılık olmadığının görülebileceğini söylediğini belirtti.

Habere göre Papadopulos, karar alma yetkisinin hükümette olduğunu, hükümetin de tek olduğunu ve kararları kollektif biçimde, halkın menfaatine olacak şekilde aldığını ifade etti.

Haberde, Keravnos’un GSI projesiyle ilgili olumsuz görüşünü doğrudan Başkanlığa veya Hukuk Dairesi’ne iletip iletmediği konusunda da akıllarda soru işaretleri olduğu kaydedildi.