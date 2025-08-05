YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, 31 Temmuz’da gerçekleştirilen çevrim içi programın açılış konuşmalarını YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın yaptı. Program, KKTC yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlayan bir eğitim program oldu.

-Kocabıçak

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak konuşmasında, YÖKAK’ın Türkiye’de uyguladığı kalite güvence sistemine ilişkin deneyimlerin paylaşılmasının, KKTC yükseköğretim kurumlarının gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Kocabıçak, bu eğitimin, ilerleyen süreçte yüz yüze yapılması planlanan programlara da zemin oluşturduğunu vurguladı.

-Hocanın

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ise, YÖKAK ile yürütülen iş birliğinin güçlenerek sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hocanın, YÖDAK’ın kalite güvencesi çalışmalarına ve bu alandaki stratejik hedeflerine ilişkin bilgi verirken, eğitime gösterilen ilgi ve yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hocanın, ENQA gözlemci üyeliğini yeniden kazanmanın yanı sıra YÖKAK ile eğitimlerin devam edeceğini, böylelikle üniversitelerin kurumsal akreditasyon sürecine girebileceğini kaydetti. Bu şekilde Avrupa standartlarında eğitim verdiklerinin tescilinin mümkün olabileceğini vurgulayan Hocanın, bu tür eğitimlerin KKTC üniversitelerinde kalite odaklı dönüşüm sürecine ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Eğitim programına, YÖDAK üyelerinin yanı sıra KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerden kalite alanında görev yapan temsilciler katıldı. Gün boyu süren oturumlarda YÖKAK uzmanları tarafından “İç ve Dış Kalite Güvencesi Sistemleri”, “Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ESG) Kapsamında İç Kalite Güvencesi” ile “Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP)” başlıklarında sunumlar yapıldı.