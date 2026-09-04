Girne'den Mersin'e seyrettiği sırada batan Filo Jet isimli feribotta kaybolan yolcular arasında aşçı Nihat Pancar da bulunuyor. Pancar, o gün ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı.

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olarak batan Filo Jet isimli feribotta kaybolan yolcuları arama çalışmaları sürüyor.

Feribotta bulunan ve kendisinden haber alınamayan yolculardan birinin Hatay’ın Samandağ ilçesinden Nihat Pancar olduğu öğrenildi.

Üç ay önce iş bulmak amacıyla KKTC’ye gelen Pancar’ın, olay günü ailesine haber vermeden feribota bindiği ve ailesine sürpriz yapmak istediği belirtildi.

AİLESİNE SÜRPRİZ YAPMAK İSTEMİŞ

Nihat Pancar’ın eşi Özlem Pancar, eşinin kendilerine haber vermeden yola çıktığını belirterek, en son saat 10.30’da görüştüklerini söyledi.

Pancar, kızının babasına ne zaman geleceğini sorduğunu, eşinin ise “Geleceğim” şeklinde yanıt verdiğini anlattı.

Kayınbabasını arayarak 1 Eylül’de geleceğini söylediğini aktaran Özlem Pancar, eşinin geleceğinden kendilerinin haberi olmadığını ifade etti.

“Gelecekti, sürpriz yapacaktı bize ama kısmet olmadı” diyen Pancar, eşinin feribota binerken de ailesine haber vermediğini söyledi.

“GEMİYE GİRİŞİ VAR AMA ÇIKIŞI YOK”

Eşinin bulunacağına dair umudunu koruduğunu belirten Özlem Pancar, “Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde bir his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Kayıp olarak aranıyor, gemiye girişi var ama çıkışı yok” dedi. Nihat Pancar’ın kızı Sanem Pancar da babasıyla 30 Ağustos’ta görüştüğünü ancak yolculuk yapacağına ilişkin kendilerine herhangi bir şey söylemediğini belirtti. Sanem Pancar, babasının feribota bindiğini tesadüfen haberlerden öğrendiklerini ifade ederek, “Babamla 30 Ağustos'ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi. Şans eseri haberlerde gördük. Her yeri aradık ama babamı bulamadık” diye konuştu.

“TEK İSTEĞİMİZ AĞABEYİMİN SAĞ SALİM GERİ GELMESİ”

Nihat Pancar’ın ağabeyi Oktay Pancar ise kardeşinin sağ salim bulunmasını beklediklerini söyledi. Oktay Pancar, “Batan gemide ağabeyim de vardı. Tek isteğimiz ağabeyimin sağ salim geri gelmesi. Devletimize güveniyoruz. İnşallah güzel haberini bize verirler” ifadelerini kullandı.