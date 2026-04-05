STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Furkan Türk, Emirhan Yılmaz

MAĞUSA T. GÜCÜ: Mustafa Cengiz Talay, Mehmet Gürlü, Şenol Şöför, Ababacar Sarr, Furkan Doğan, Mehmet Çavuş, Hüseyin Deynekli (Dk.65 Remzi), Doğukan Altuntaş, Emre Mutlu (Dk.46 Atay), Zihni Temelci, Kenan Özerinç (Dk.71 Gökcan)

MESARYA: Ercan Samancıoğlu, Çağlar Toklu (Dk.85 Tugay), Okan Göktürk, Ömer Albayrak (Dk.70 Mame Alassane)(Dk.85 Emir), Ertan Bulut, Miracle Nwaorisa, Salahi Aldağ, Abdullah Erol, Tony Ejike Obia (Dk.79 Abdullah Şengül), Ali Üçtaş, Yusuf Altıner

GOLLER: Dk.31 Ertan Bulut, Dk.72 Miracle Nwaorisa (Mesarya)

AKSA Süper Lig’in 25. haftasında Mağusa Türk Gücü ile Mesarya, MTG’nin cezası nedeniyle Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaştı.

Mesarya, Mağusa Türk Gücü’nü 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Mesarya 31. dakikada deneyimli isim Ertan Bulut ve 72. dakikada takımın golcüsü Miracle Nwaorisa’nın golleriyle kazanarak, puanını 25’e yükseltti.

Bu galibiyetle Mesarya düşme hattından uzaklaşma adına kritik bir adım attı. Hafta arası kupa hedefinden uzaklaşan MTG ligde de haftayı yenilgiyle kapattı ve 48 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Mağusa Türk Gücü, Lefke’ye konuk olacak. Mesarya ise Çetinkaya’yı ağırlayacak.