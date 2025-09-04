Milli Olimpiyat Komitesi(MOK) açıklama yaparak Dünya Şampiyonasında mücadele etmeye hazırlanan Buse Savaşkan’a başarılar diledi.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi olarak, ülkemizi uluslararası arenada büyük bir gurur ve onurla temsil eden değerli sporcumuz Buse Savaşkan’a yaklaşan müsabakalarında en içten başarı dileklerimizi sunarız.

Buse, bugüne kadar gösterdiğin özveri, disiplin ve azim; yalnızca spor alanındaki başarılarını değil, aynı zamanda gençlerimize ve toplumumuza ilham kaynağı olmanı sağlamıştır. Her antrenmanda, her yarışmada sergilediğin mücadele ruhu, yalnızca bireysel bir hedefin değil, ülkemizin bayrağını ve değerlerini en yükseklere taşıma arzusunun yansımasıdır.

Senin bu yolda ortaya koyduğun kararlılık ve inanç, yalnızca spor camiası için değil, tüm halkımız için gurur kaynağıdır. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak, çıktığın bu zorlu yolda her zaman yanında olduğumuzu, başarılarının ortak sevincimiz ve ilham kaynağımız olduğunu bilmeni isteriz. Kalplerimiz ve dualarımız seninle…Yolun açık, başarıların daim olsun Buse, denilerek açıklama sonlandırıldı.