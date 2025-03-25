Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, İsmet Ünlüsoyer, Şerife Tıbık

Gönyeli KoopBank: Fuat, Halil, James (15), Aykut (7), Redet (4), Doruk (11), Berkem (16), Özer, Attila (4)

Soyer Aksu: Sezer, Yılmaz, Bilal, Mert Musa, Altay (2), Mert Aksu (1), Mehmet, Jean (5), Yongo (4), Uche (17), Gedeon (15), Attila (5)

İlk periyot: 13-23

İlk yarı: 31-34

Üçüncü periyot: 50-43

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Gönyeli KoopBank iyi oynamadığı maçta tecrübesi ile Soyer Aksu’yu 57-49 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Soyer Aksu ilk periyotta etkili isimleri sayılar bularak ilk periyotun23-13 devreyi de 34-31 önde geçti. İkinci yarıya Gönyeli baskılı girdi ve önce eşitliği sonra da öne geçti. Üstün oyununu son anlara kadar sürdürdü ten Gönyeli maçı 57-49 kazandı. Maçta Gönyeli adına Doruk 11satı ve 17 verimlimle oynarken James 15 sayı ve BERKEM 16 sayı attılar.