Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası pazartesi günü başladı. Grup maçları 26 Mart Çarşamba günü tamamlanacak, ardından Perşembe günü yarı finaller oynanacak. Hafta boyunca Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak olan şampiyonanın üçüncülük ve final karşılaşmaları Cuma günü oynanacak. Grup maçlarının çekişmeye sahne olduğu şampiyonanın ilk iki gününde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şu şekilde:
1. GÜN SONUÇLAR
ERKEKLER C GRUBU
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi: 5-0 (Hükmen)
Uluslararası Final Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi: 1-6
ERKEKLER B GRUBU
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi – Atatürk Öğretmen Akademisi: 4-9
KADINLAR A GRUBU
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi: 0-7
ERKEKLER A GRUBU
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü – Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bil. Üni: 8-3
Girne Amerikan Üniversitesi – Lefke Avrupa Üniversitesi: 4-4
2. GÜN SONUÇLARI
ERKEKLER B GRUBU
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi: 5-4
ERKEKLER C GRUBU
Yakın Doğu Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi: 6-4
KADINLAR A GRUBU
Yakın Doğu Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi: 3-1
ERKEKLER B GRUBU
Atatürk Öğretmen Akademisi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: 3-5
ERKEKLER A GRUBU
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bil. Üni. – Girne Amerikan Üniversitesi: 0-10
Lefke Avrupa Üniversitesi – ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü: 1-4