Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası pazartesi günü başladı. Grup maçları 26 Mart Çarşamba günü tamamlanacak, ardından Perşembe günü yarı finaller oynanacak. Hafta boyunca Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak olan şampiyonanın üçüncülük ve final karşılaşmaları Cuma günü oynanacak. Grup maçlarının çekişmeye sahne olduğu şampiyonanın ilk iki gününde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şu şekilde:

1. GÜN SONUÇLAR

ERKEKLER C GRUBU

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi: 5-0 (Hükmen)

Uluslararası Final Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi: 1-6

ERKEKLER B GRUBU

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi – Atatürk Öğretmen Akademisi: 4-9

KADINLAR A GRUBU

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi: 0-7

ERKEKLER A GRUBU

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü – Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bil. Üni: 8-3

Girne Amerikan Üniversitesi – Lefke Avrupa Üniversitesi: 4-4

2. GÜN SONUÇLARI

ERKEKLER B GRUBU

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi: 5-4

ERKEKLER C GRUBU

Yakın Doğu Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi: 6-4

KADINLAR A GRUBU

Yakın Doğu Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi: 3-1

ERKEKLER B GRUBU

Atatürk Öğretmen Akademisi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: 3-5

ERKEKLER A GRUBU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bil. Üni. – Girne Amerikan Üniversitesi: 0-10

Lefke Avrupa Üniversitesi – ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü: 1-4