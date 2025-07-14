Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Büyük Erkekler Ligi final serisinde şampiyon bu akşam oynanan final serisi 5. maçıyla belli oldu.

2-2 eşitliğin bulunduğu seride Akdeniz Spor Birliği ile Gönyeli KoopBank, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiler.

Maç boyunca rakibine karşı çok iyi bir defans yapan Gönyeli Koopbank takımı sahadan 58-36 skorla galip ayrılarak Kılıf & Kılıf Büyük Erkekler Ligi şampiyonu oldu.

Gönyeli Koopbank'ın birçok önemli eksikle çıktığı karşılaşmada çok iyi bir oyun sergileyerek rakibi Akdeniz Spor Birliği'ne fazla sayı attırmayarak parkeden galip ayrıldı.

Final serisinin en değerli oyuncusu Gönyeli KoopBank oyuncusu Doruk Önet seçildi.