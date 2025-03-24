AKSA SÜPER LİG 24. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 24. Hafta karşılaşmaları Pazar günü oynanan 7 maçla tamamlanırken, Mağusa Türk Gücü liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışında Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaki puan farkının sadece 2 puan olduğu son 6 haftaya girilirken, MTG konuk ettiği Gençlik Gücü’nü zorlansa da yenmeyi başararak koltuğunu korurken, Doğan Türk Birliği ise zorlu Lefke deplasmanından galip ayrılarak puan farkının açılmasına izin vermedi.

Kupada rakibine elenen Cihangir takımı zirve yarışında da bu hafta son dakika golüyle Yeşilova ile berabere kalarak yara alarak liderin 7 puan gerisine düşmüş oldu.

Bu hafta Değirmenlik’le oynayacağı maçtan hükmen galip ayrılan Çetinkaya 5. Sıraya yükselirken, Gençlik Gücü 1 basamak geriledi.

Orta sıralarda kendine yer eden Mesarya takımı ikinci devredeki galibiyet özlemini konuk ettiği play-out hattındaki Gönyeli’yi farklı yenerek giderirken, Esentepe takımı ise konuk olduğu Gençler Birliği deplasmanında kazanarak bir basamak daha yükselerek derin bir nefes aldı.

İkinci devreye iyi başlayan ancak son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Dumlupınar takımı konuk olduğu play-out hattındaki Karşıyaka’ya mağlup oldu ve bir basamak geriledi, Karşıyaka ise evinde kazanarak Göçmenköy’ün üzerine çıktı.

Yeni yönetim ve yeni teknik kadrosuyla çıkışa geçen Yenicami birebir rakibi Göçmenköy’ü de mağlup ederek iyi bir hava yakaladı.

Süper Ligin 24. Haftasında oynanan 7 maçın üç tanesini ev sahipleri, üç tanesini deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı.

Tüm maçlarda gol atılırken, kale ağları 32 kez havalanarak maç başına 4,5 gol ortalamasının üzerine çıkılarak sezonun en gollü haftası oldu. Bu hafta atılan 32 golün 20 tanesini yabancı futbolcular atarak haftaya damga vurdular.

Haftanın en farklı galibiyetlerini Yenicami rakibi Göçmenköy’ü, Mesarya ise Gönyeli’yi 3-0 mağlup

ederek alırken en gollü maç ise Karşıyaka ile Dumlupınar arasında oynanan 5 -3’lük maç oldu.

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan MTG’nin golcüsü Şenol Şöför haftayı tek golle kapatarak gol sayısını 23 yaparken, takipçisi Lefke’den Christopher Fourmy de bir gol atarak gol sayısını 18 yaptı.

Bu hafta oynanan 7 maçta 32 sarı kart gösterilirken, sadece bir maçta 2 kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Yenicami

Yeni yönetimi ve yeni teknik kadrosuyla geçtiğimiz hafta birebir rakibi Gençler Birliği’ni yenen Yenicami, bu hafta ise yine birebir rakibi Göçmenköyü farklı mağlup ederek düşme hattından iyice uzaklaşarak gelecek haftalar için ligde kalma adına güven artırdı.

Haftanın Futbolcusu: Lukman Adeshina(Esentepe)

Gençler Birliği deplasmanında hem attığı 3 golle hem de maç boyunca rakip defansı adeta halaç pamuğu gibi dağıtan Lukman takımın galibiyetinde büyük pay sahibi olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Çağan Çerkez(Mesarya)

İki hafta önce takımın başına geçen Çağan Çerkez, takımının kupada yarı finale kalmasını sağlamasının ardından ligde de rakibi Gönyeli’yi mağlup ederek haftalar sonra galip gelmesini takıma verdiği enerjiyle sağladı.

Haftanın Hakemi: Kerem Eran(Lefke – Doğan T. Birliği)

Zirveyi ilgilendiren zorlu Lefke – Doğan Türk Birliği maçında iyi bir maç yöneten ve verdiği 2 kırmızı kart ve penaltı kararlarında haklı olan Kerem Eran haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kareası

Ercan Samancıoğlu(Mesarya), Uğurcan Başayak(Esentepe), Mehmet Neşe(Karşıyaka), Weston(A. Yeşilova)

Haftanın Onbiri:

Dursun Cem(Doğan T. B), Semih(Esentepe), Turgut(Yenicami), Okan (Mesarya), Devran(Esentepe), Mehmet Çavuş(Yenicami), Ada (Esentepe), Emre Özsin(MTG), Meye (Cihangir), Gime Toure(DTB), Tony Obia(Mesarya)

Aksa Süper Lig 24. Hafta sonuçları

Göçmenköy-Yenicami: 0 – 3

Mesarya-Gönyeli: 3 – 0

DND G.Birliği-Esentepe:1 – 3

Lefke-Doğan T.Birliği: 2 – 3

Cihangir-A.Yeşilova: 2 – 2

Karşıyaka-TH Dumlupınar: 5 – 3

Mağusa T.Gücü-CB G.Gücü: 3 – 2

Aksa Süper Lig 25. Hafta programı:

Yenicami – Karşıyaka

Doğan T. Birliği – DND Gençler Birliği

T. H Dumlupınar – Cihangir

Gönyeli – Lefke

Esentepe – Göçmenköy

A.Yeşilova – Mağusa T. Gücü

C. B Gençlik Gücü - Çetinkaya

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

