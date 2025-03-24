Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun ısıtma – soğutma sisteminin takılmasının bitmemesi nedeniyle Basketbol Ligleri’nde yeniden düzenlemeye gidildi. Buna gore burada oynanması gereken maçların yerleri değişti. 26 Mart Çarşamba akşamı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanması gereken Akdeniz Spor Birliği – Gönyeli maçı Atatürk Spor Salonu’na alındı. Girne’de oynanması gereken Base Basketbol – Çetinkaya karşılaşması da 28 Mart Cuma akşamı Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanmasına karar verildi.