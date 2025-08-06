Esentepe Spor Kulübü’ne sezon öncesi önemli katkı
Esentepe Spor Kulübü’ne sezon öncesi önemli katkı
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Futbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar güçlerini ve eksikliklerini görme adına hazırlık maçları oynamaya başladı. Bu sezon süper ligde hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen iki takım C. B Gençlik Gücü ile Cihangir dün Acapulco Otel antrenman sahasında karşı karşıya geldiler. Mücadelenin galibi 4-3’lük skorla Cihangir oldu. Cihangir’e galibiyeti getiren golleri Babacar, Augustin, Ali Bayır ve Eray Vudalı atarken GG’nin gollerinin ikisini Jibril diğerini ise Hasan Çirkin attı.