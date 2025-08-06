Gazimağusa Darts Birliği tarafından organize edilen ve bu yıl 2.'si düzenlenen Şampiyon Melekler Anı Darts Turnuvası 5 Ağustos 2025 Salı akşamı Gazimağusa Belediyesi Mağusa Arena’da gerçekleşti.

Tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına bağışlanan turnuvaya katılım yoğun oldu. Adanın dört bir yanından yaklaşık 40 sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Gecenin sonunda şampiyonluğu Tony Stone kazandı. Stone’a kupasını Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Osman Cenkciler verdi.