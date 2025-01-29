Taekwondo Karate Aikido Kurash Wushu Muaythai Federasyonu’nda 48. Seçimli Olağan Genel Kurul Gerçekleşti.

Taekwondo Karate Aikido Kurash Wushu Muaythai Federasyonu’nun 48. Seçimli Olağan Genel Kurulu, 26 Ocak 2025 Pazar günü saat 10.00’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Genel kurul, açılış konuşmasının ardından Aziz Şehitler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılan saygı duruşuyla başladı.

FAALİYET VE MALİ RAPORLAR ONAYLANDI

Toplantıda, 2025 yılı faaliyet raporu okunarak oy birliğiyle onaylandı. 2024 yılı mali raporu da görüşülerek aklandı.

GÖKBİLEN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Genel kurulda başkanlık seçimi tek adayla gerçekleşti. Mevcut başkan Eyüp Zafer Gökbilen, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

YENİ YÖNETİM KURULU VE TEMSİLCİLER BELİRLENDİ

Toplantıda, yeni yönetim kurulu üyeleri, bölge temsilcileri ve antrenörler seçildi. Başkanın yaptığı değişiklikler sonucunda kurul ve komitelerde bazı düzenlemeler yapıldığı bilgisi de paylaşıldı. Dilek ve temennilerin ardından genel kurul başarıyla tamamlandı.