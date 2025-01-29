Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 8. haftasında bütün maçlar yarın saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynayacak.

Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor'dan, Ajax-Galatasaray maçı TRT 1'den, Twente-Beşiktaş maçı ise TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Öte yandan tüm maçlar TABİİ SPOR 1'den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bugün saat 22.00'de oynanacak 8. ve son hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Midtjylland (Danimarka)-Fenerbahçe - TRT Spor

Twente (Hollanda)-Beşiktaş - TRT Spor Yıldız

Ajax (Hollanda)-Galatasaray - TRT 1

FCSB (Romanya)-Manchester United (İngiltere) - TABİİ Spor

Roma (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya) - TABİİ Spor 2

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Porto (Portekiz) - TABİİ Spor 3

Tottenham (İngiltere)-Elfsborg (İsveç) - TABİİ Spor 4

Anderlecht (Belçika)-Hoffenheim (Almanya) - TABİİ Spor 5

Braga (Portekiz)-Lazio (İtalya) - TABİİ Spor 6

Rangers (İskoçya)-Union Saint-Gilloise (Belçika) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

Slavia Prag (Çekya)-Malmö (İsveç) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

Real Sociedad (İspanya)-PAOK (Yunanistan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

Olimpik Lyon (Fransa)-Ludogorets (Bulgaristan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

Ferencvaros (Macaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

Dinamo Kiev (Ukrayna)-RFS (Letonya) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

Athletic Bilbao (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ

Nice (Fransa)-Bodo/Glimt (Norveç) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ