Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin bir zamanlar yem yeşil doğası ile bilindiğini ancak şu anda kendi elimizle bu doğayı yok ettiğimizi dile getirerek, düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Doğaya çıkarak zaman zaman fotoğraf çektiklerini söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün yine fotoğraf makineleriyle dolaşırken birçok yerde ağaçların ve bitki örtülerinin üzerinde rastladıkları naylon poşetleri fotoğraflamadan geçemediklerini ifade ettiler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi doğaya bırakılan naylon poşetlerin ağaçların üzerinde olduğunu söyleyen çevreci vatandaşlarımız, “Özellikle de anayol kenarlarındaki ağaç dallarının adeta naylon poşetlerle dolduğunu gördükçe içimiz cız ediyor” diyerek sitemlerini dile getirdiler.