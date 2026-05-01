Sn. Tufan Erhürman, 1 Mayıs nedeniyle yapılacak etkinliklere acaba siz ve eşiniz bir katılım gösterecek misiniz? Özellikle ara bölgedeki etkinlikte katılıp katılmayacağınız merak konusu…

Sn. Ünal Üstel, ilerleyen günlerde partinizin kemik kadrosundan bazı isimlerin başka partilerden adaylık teklifi alırsanız şaşırmayın. Bizden söylemesi…

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak mayıs ayı ile birlikte yangınlar için önlemlerin alınması için çalışmalara başladınız herhalde. Bu yıl acaba kaç kişi orman gözetleme işçisi alınacak?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, yıllarca beraber çalıştığınız müsteşarınız Mustafa Lakadamyalı’yı dün itibariyle emekliliğe uğurladınız. Acaba siz de emeklilik hazırlığı yapıyor musunuz? Yoksa niyetlisiniz ancak sizi bırakmıyorlar…

Sn. Süleyman Uluçay, ülkemiz basınının duayen köşe yazarlarından Eşref Çetinel’in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle onu hastanede ziyaret etmeniz çok anlamlı.

Sn. Ertan Birinci, maşallah enerjiniz yerinde. Trabzon’da ziyaretlerde bulunmuşsunuz. Bu enerjinizin gençlere de örnek olmasını dileriz…