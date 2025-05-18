Aksa Süper Lig Play-out üçüncü maçında Gönyeli rakibini 3-1 mağlup ederek lige tutunurken, 2023-24 sezonu Kıbrıs Kupası şampiyonluğu yaşayan Göçmenköy, bir sezon sonra Birinci Lig’e düşme üzüntüsü yaşadı.

GÖNYELİ LİGE TUTUNMAYI BAŞARDI

Süper Lig Play-out üçüncü maçında Gönyeli ile Göçmenköy, Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Göçmenköy’e beraberlik ve galibiyet ligde kalmak için yeterliydi ancak Gönyeli rakibini 3-1 yenerek ligde kalmayı başardı ve Göçmenköy’ü alt lige yolladı.

Gönyeli’yi Süper Lig’de tutan galibiyetin gollerini 27’nci dakikada Souleymane Doukara ile 63 ve 90+7’nci dakikalarda Ladji Malle kaydetti. Göçmenköy’ün tek sayısı 39’uncu dakikada Alaattin Yavuz’dan geldi.

GÖÇMENKÖY 6 YIL SONRA DÜŞTÜ

Play-out’ta oynadığı üç maçı da kaybeden Göçmenköy, 2018-19 sezonundan sonra yeniden Birinci Lig’e düştü. Gönyeli ise bu sezon yükseldiği Süper Lig’de kalmayı başardı. Süper Lig’den daha önce Değirmenlik ve DND Larnaka Gençler Birliği düşmüştü.

FORMALİTE MAÇI KARŞIYAKA’NIN

Ligde daha önce kalmayı garantileyen Karşıyaka ile Yenicami, formalite niteliğindeki maçta Üner Berkalp Stadı’nda karşılaşırken rakibini 1-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden taraf Karşıyaka oldu. Karşıyaka’nın galibiyet golleri 23 ve 61’inci dakikalarda Mafou Kande ile 72’nci dakikada Furkan Doğan kaydetti. Yenicami’nin sayıları 18’inci dakikada İsmail Şaban ile 87’nci dakikada Murat İlkbahar’dan geldi.

AKSA Süper Lig Play-Out

TAKIM O G B M A Y AV P

1. Karşıyaka 3 3 0 0 8 5 3 25

2. Gönyeli 3 1 0 2 4 6 -2 19

3. Yenicami 3 2 0 1 8 4 4 18

4. Göçmenköy 3 0 0 3 4 9 -5 17