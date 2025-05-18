AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e yükselen son takım Yeniboğaziçi oldu.

Birinci Lig Play-off üçüncü maçında Atoll Kozanköy’ü 2-0 mağlup eden lacivert-kırmızılı ekip, bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi. Play-off’un diğer mücadelesinde ise Türk Ocağı ile Binatlı 3-3 berabere kaldı.

YENİDEN SÜPER LİGE DÖNÜŞ

AKSA Birinci Lig Play-off üçüncü maçında Yeniboğaziçi ile Atoll Kozanköy, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. 33 puanla grubun lideri olarak bu maça çıkan Yeniboğaziçi, rakibini 2-0 yenerek bir sezon sonra adını yeniden Süper Lig’e yazdırdı. Yeniboğaziçi’ne galibiyeti ve Süper Lig’i getiren golleri 35’inci dakikada İbrahim Kunur ve 89’uncu dakikada Süleyman Efe Kahraman kaydetti.

ESKİ KUPAYLA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞANDI

Mücadelenin son düdüğü ile birlikte Yeniboğaziçi takımı ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Kupa seremonisi olmadığı için Yeniboğaziçi önceki sezonlarda Süper Lig’e yükselirken kazandığı kupayı getirerek elde ettiği başarıyı kutladı. Bu sonuçla beraber şampiyon Mormenekşe ve ikinci Küçük Kaymaklı’nın ardından Süper Lig’e yükselen son takım Yeniboğaziçi olmuş oldu.

AKSA 1. Lig Play-Off Puan Durumu

TAKIM O G B M A Y AV P

1.Yeniboğaziçi 3 2 1 0 10 4 6 36

2. Türk Ocağı 3 1 2 0 9 7 2 32

3. Binatlı 3 1 1 1 7 9 -2 29

4. Atoll Kozanköy 3 0 0 3 2 8 -6 28