Kıbrıs Türk Kızılay Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, protokole, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen imza koydu.

Protokol kapsamında, GKK’ya bağlı birliklerdeki askeri personelin kan bağışı sürecine aktif katılımının teşvik edilmesi ile kan bağışı konusunda toplumda dayanışma ve yardımlaşma bilincinin artırılması hedefleniyor.

Kan bağışı etkinlikleri öncesinde bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerinin düzenleneceği belirtilen açıklamada, “Bu eğitimler sayesinde askeri personelin kan bağışına katılımı artırılacak ve ülkedeki acil ve sürekli artan kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik stratejik bir adım atılmış olacaktır.” denildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Türk Kızılay’ına yapılan gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışlarının her yıl yüzlerce insanın hayatına dokunduğuna dikkat çekilerek, “Kan bağışları, özellikle talasemi ve onkoloji hastaları için hayati önem taşırken; diyaliz tedavisi, ameliyatlar, yaralanmalar, iç kanamalar, doğumlar ve organ nakilleri gibi durumlarda da kurtarıcı bir rol oynamaktadır.” ifadelerine yer verildi.