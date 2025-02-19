Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin (KTBB) bugün yapılan 84. Genel Yönetim Kurulu toplantısında belediye başkanlarının, sokak aydınlatmaları konusunu ele aldıkları bildirildi.

Yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumluluklarının istişare edildiği toplantıda, bir yol haritası oluşturulması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Birlikten yapılan açılamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 84. Genel Yönetim Kurulu Toplantısı bugün saat 11.00’de birlik binasında yer aldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında iki saat süren toplantıda, sokak aydınlatmaları konusunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Başkanlar, aydınlatma, bakım ve idamesi ile elektrik akımı temini hakkındaki gündem maddesini ele alarak görüş alışverişinde bulundu. Yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumluluklarının istişare edildiği toplantıda, başkanlar bir yol haritası oluşturulması konusunda mutabık kaldı.” ifadelerine yer verildi.